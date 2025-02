Após 4 horas, reféns são liberados no Nordeste de Amaralina; assista vídeo

O crime ocorreu no decorrer de uma operação da Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação | SSP-BA

A família mantida como refém por quase quatro horas nesta sexta-feira, 31, foi liberada. O crime aconteceu após uma mãe e seus filhos terem a casa invadida, no bairro da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Informações iniciais apontam que homens armados fugiam de policiais, por volta das 3h40, quando entraram no imóvel.

O crime ocorreu no decorrer de uma operação da Polícia Civil da Bahia que busca cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra acusados de tráfico de drogas e homicídios no bairro.

Devido a situação, os ônibus do transporte público de Salvador deixaram de circular pelo bairro da Santa Cruz. Um ponto foi improvisado na altura do Parque da Cidade, no Itaigara.

A Polícia Civil da Bahia realiza uma operação desde as primeiras horas desta sexta-feira, para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, no Complexo de Amaralina. Mais de 160 policiais, divididos em cerca de 40 equipes, cumprem ordens judiciais contra suspeitos de tráfico de drogas e homicídios.

Veja vídeo da operação: