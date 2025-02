Sem ônibus e reféns: moradores do Nordeste de Amaralina vivem início de sexta tensa

- Foto: Divulgação

Moradores do Complexo do Nordeste de Amaralina enfrentam uma manhã tensa nesta sexta-feira, 31, após uma família ser feita refém, na Santa Cruz, e o transporte público ser suspenso na região. Informações iniciais indicam que pelo menos quatro suspeitos estão dentro da residência desde às 3h40 da madrugada.

A situação acontece no decorrer de uma operação policial que busca cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra acusados de tráfico de drogas e homicídios.

Entre as vítimas mantidas em cativeiro estão uma criança de 8 anos e um bebê de 1 ano. "Meu neto está dentro da casa. Tem mais cinco pessoas, seis jovens contando com ele. Na casa tem crianças.", disse a tia de uma das vítimas em entrevista à TV Bahia.

A ação policial, coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), conta com o apoio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE). Mais de 160 policiais atuam na região.

Ônibus:



Segundo a Semob, um ponto final de linha foi improvisado em frente ao Parque da Cidade para atender os passageiros afetados pela suspensão do transporte.