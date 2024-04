Corpo de piloto de avião que caiu na Serra do Japi é encontrado | A TARDE

O corpo do piloto Angelo Chaves Pucci, de 44 anos, foi encontrado em uma área de mata neste sábado, 30, na Serra do Japi, em Jundiaí (SP). O avião de pequeno porte em que pilotava estava desaparecido desde a noite de quinta-feira, 28, durante voo entre o aeroporto do município o Campo de Marte.

Pucci era o único ocupante da aeronave, um bimotor modelo Seneca com capacidade para seis ocupantes. Após o acidente, uma força tarefa foi formada por equipes dos bombeiros, policiais militares, agentes federais da Força Aérea Brasileira (FAB), Guarda Municipal e Defesa Civil, para iniciar as buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta de 20h40 de quinta-feira. A aeronave, de prefixo PT-WLP, foi fabricada em 1995 e estava em situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As investigações sobre a queda do avião são conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).



O avião havia decolado do Aeroporto Estadual de Jundiaí com destino ao aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital, mas não conseguiu pousar devido à presença de óleo na pista.

O piloto decidiu retornar a Jundiaí, mas perdeu contato com a torre de controle quando sobrevoava a região da Serra do Japi, uma área de mata no município vizinho de Várzea Paulista.

Em nota, a FAB informou que a investigação “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”. Neste primeiro momento, o Cenipa faz a “coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, segundo a nota divulgada na sexta-feira.