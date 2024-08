Corpo estudante universitário é encontrado em estado de decomposição

Estudante era aluno do curso de licenciatura em matemática - Foto: Divulgação | UFV

Um esudante universitário, de 30 anos, foi encontrado morto em um alojamento da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O caso aconteceu no último sábado, 20. A causa da morte vai ser investigada pela Polícia Civil. As informações são do portal G1.

De acordo com informações da UFV, vigilantes encontraram o corpo de Anderson de Souza Medeiros em uma das moradias estudantis do campus Viçosa. Segundo a PM, o corpo foi encontrado em uma cama avançado estado de decomposição.

O estudante entrou na universidade em 2014 e era aluno do curso de licenciatura em matemática. Natural de Belo Horizonte, ele foi enterrado em Ervália, município da Zona da Mata mineira.