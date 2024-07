Corpo de motorista desaparecido é encontrado na zona rural de SAJ

Carro de William foi encontrado abandonado no domingo - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Polícia Civil

O corpo do motorista que estava desaparecido desde sábado, 6, após ter sido sequestrado por três criminosos, foi localizado nesta terça-feira, 9, no bairro Cruzeiro do Riacho, que fica na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus. A vítima foi identificada como Udson Willian Santos de Jesus, mas era conhecido como Foguinho.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o corpo do rapaz foi encontrado já em estado de decomposição. Ele estava com sua esposa quando teria oferecido carona para três pessoas — dois homens e uma mulher que estavam na BA-046. No meio do percurso, eles anunciaram o assalto.

>> Homem é preso por suspeita de desaparecimento da ex-mulher na Bahia

Os criminosos obrigaram o rapaz a dirigir até um outro local, onde teriam deixado a esposa e seguiram viagem com o motorista. A mulher contou ainda que, durante a ação, William teria tentado reagir e chegou a ter um dedo cortado.

No dia seguinte ao ocorrido, domingo, 7, o carro de William, modelo Fiat Uno, foi localizado abandonado no município de Castro Alves.



Equipes da Delegacia Territorial (DT / SAJ), com o apoio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), realizam diligências para identificar os dois homens e a mulher apontados como autores do crime