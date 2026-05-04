Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo em Salvador? Entenda

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A próxima grande data comemorativa do ano de 2026 no Brasil será o Corpus Christi, celebrado este ano no dia 4 de junho, uma quinta-feira. Porém, anualmente existe a dúvida do dia de Corpus Christi ser feriado ou não.

Conforme a Portaria MGI nº 11.460/2025, publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a data de Corpus Christi é considerada um ponto facultativo.

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Esta definição se dá para órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Porém, mesmo o Governo Federal definindo a data como ponto facultativo, alguns locais a classificam como: “feriado municipal ou estadual.”

Este é o caso de Salvador, que definiu a data comemorativa como um feriado municipal de acordo com a Lei nº 1.997/1967.

Regras para o setor público e privado

Para o setor público federal, a folga é obrigatória no dia de Corpus Christi, porém, os serviços essenciais devem ser mantidos.

Já no setor privado, cada empresa ou convenção coletiva de trabalho decide se vai liberar os trabalhadores ou não.

Vale ressaltar que muitos municípios e estados possuem legislação própria que eleva o Corpus Christi à categoria de feriado municipal ou estadual.

Possível feriado prolongado

Como o dia de Corpus Christi vai acontecer em uma quinta-feira, 4 de junho, o calendário oficial do governo estabeleceu que o dia seguinte, sexta-feira, 5 de junho, será um ponto facultativo.

Isso dá a liberdade dos trabalhadores realizarem planos maiores para o possível período de quatro dias de folga, incluindo o sábado e o domingo.

Próximos feriados

Passado o dia de Corpus Christi, o próximo feriado com interrupção obrigatória em todo o país é o dia 7 de setembro, que marca o dia da Independência do Brasil.

A data comemorativa vai acontecer em uma segunda-feira.

Ao todo, o calendário de 2026 prevê dez feriados nacionais e nove pontos facultativos.

Veja os próximos feriados