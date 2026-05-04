TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
Mulher tem mãos decepadas com foice pelo namorado e cunhado
Vítima também teve cortes profundos no ombro, perna e cotovelo
Uma jovem de 21 anos teve as mãos amputadas pelo ex-namorado e ex-cunhado durante uma tentativa de feminicídio na última sexta-feira, 1º. O caso ocorreu no municípío Quixeramobim, no Ceará.
Durante a agressão, Ana Clara de Oliveira perdeu o membro direito, teve o esquerdo semi-amputado e cortes profundos em outras partes do corpo, como ombro, perna e cotovelo.
Os suspeitos, Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, ex-namorado da vítima; e o irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos, de 34 anos, entraram na casa dela com uma foice e a atacaram.
Após serem localizados, os agentes conduziram os criminosos à Delegacia de Polícia Civil da região, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e colocados à disposição da justiça.
Durante audiência de custódia, eles confessaram o crime, tendo sido Evangelista o responsável pelo decepamento a pedido do irmão.
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Reimplantação das mãos
No sábado, 2, dia seguinte ao ocorrido, Ana passou por um procedimento cirúrgico e teve as mãos reimplantadas.
Em nota, o Instituto Dr. José Frota (IJF), responsável pela cirurgia, informou que a paciente estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo os cuidados necessários para a evolução do quadro clínico.
Histórico criminal
Ana Clara mantinha um relacionamento com Ronivaldo há cerca de 2 anos de uma forma conturbada, com outros episódios de violência doméstica.
O homem possui antecedentes criminais por diversos crimes como:
- Lesão corporal
- Violência doméstica
- Crime contra a economia popular (agiotagem)
- Porte ilegal de arma de fogo
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