Cabeça é encontrada em via pública e corpo dentro de saco na Bahia

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado decapitado dentro de um saco na noite deste domingo, 3. O caso ocorreu no bairro Urbis, em Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Já a cabeça estava em via pública, e foi localizada por populares. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d'Ávila) investiga o caso.

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Guias para perícia de local de crime e exame necroscópico foram expedidos, e diligências estão em curso para identificar a autoria e motivação do crime.

Violência em Dias D'ávila

O corpo decapitado não foi um caso isolado de violência no município. Também na noite de domingo, 3, um jovem de 19 anos, identificado como Carlos Eduardo do Nascimento Santos, foi morto em um confronto com a Polícia Militar.

Em nota enviada à reportagem, a PC informou que agentes militares realizavam um patrulhamento tático no bairro de Concórdia, quando um grupo de homens efetuou disparos de arma de fogo, iniciando um confronto e atingindo o suspeito. Ele teria sido atingido e socorrido para uma unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos.

No entanto, também ao portal A TARDE, a PM não mencionou o possível confronto com os agentes. Segundo a corporação, guarnições da 36ª CIPM foram acionadas com informações de um crime ocorrido na Rua Floriano Peixoto, naquele bairro, e ao chegarem no local já encontraram o corpo sem sinais vitais.

O caso está sendo investigado pela polícia judiciária.