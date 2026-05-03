Ossada humana é localizada em tanque próximo ao Cristo da Barra

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Uma ossada humana foi localizada dentro de um tanque em um terreno no bairro da Barra, em Salvador, na tarde deste domingo, 3. O material foi encontrado nas proximidades do Morro do Cristo.

Até o momento, não há informações sobre há quanto tempo os restos mortais estavam no local nem sobre as circunstâncias da morte.

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A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar, que foi acionada por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após uma denúncia sobre a presença de ossada na área.

Investigação

Após a localização, os policiais isolaram o espaço e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e pela identificação da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá conduzir as investigações.