MISTÉRIO
Ossada humana é localizada em tanque próximo ao Cristo da Barra
Ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar
Uma ossada humana foi localizada dentro de um tanque em um terreno no bairro da Barra, em Salvador, na tarde deste domingo, 3. O material foi encontrado nas proximidades do Morro do Cristo.
Até o momento, não há informações sobre há quanto tempo os restos mortais estavam no local nem sobre as circunstâncias da morte.
A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar, que foi acionada por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após uma denúncia sobre a presença de ossada na área.
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Investigação
Após a localização, os policiais isolaram o espaço e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e pela identificação da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá conduzir as investigações.
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