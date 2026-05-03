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CONTRABANDO

Tenente-coronel da PM é preso com mais de 300 ampolas de substância emagrecedora

Militar foi interceptado durante uma fiscalização conjunta da Receita Federal

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Tenente-coronel da PM é preso com mais de 300 ampolas de substância emagrecedora
- Foto: Receita Federal

Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi preso em flagrante ao tentar entrar no Brasil com mais de 300 ampolas de medicamentos para emagrecimento sem autorização. A abordagem ocorreu na tarde de sábado, 2, na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O militar, identificado como Davi Machado de Alencar, foi interceptado durante uma fiscalização conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal. Segundo os órgãos, ele transportava irregularmente ampolas de tirzepatida, substância cujo comércio exige autorização sanitária.

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Além disso, também foram encontradas quatro ampolas de retratutida, medicamento ainda em fase de testes clínicos e sem liberação para uso por órgãos reguladores.

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Crime

De acordo com a Receita Federal, o transporte desse tipo de produto sem autorização pode configurar crime previsto no Código Penal, com penas que variam de 10 a 15 anos de prisão, além de multa.

Durante a abordagem, o tenente-coronel afirmou que havia ido ao Paraguai para adquirir os medicamentos para uso familiar. No entanto, a quantidade apreendida levantou suspeitas, levando ao encaminhamento do caso à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde ele foi autuado em flagrante.

Portal da Transparência

Dados do Portal da Transparência indicam que, apesar de integrar a PM de Rondônia, o militar está vinculado à Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária, com salário bruto de R$ 45.248,35.

A defesa solicitou liberdade provisória, que foi concedida pela Justiça Federal mediante pagamento de fiança no valor de R$ 30 mil. Até a última atualização, não havia confirmação do pagamento nem da liberação do militar.

Procurada, a Polícia Militar de Rondônia informou que ainda não foi oficialmente comunicada sobre o caso. Em nota, a corporação afirmou que adotará as medidas cabíveis assim que houver notificação formal e reforçou que não compactua com condutas ilegais.

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Tags:

crime fronteira PM preso Polícia

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