CPF Único: o guia definitivo para não pagar pela nova identidade

Carteira de identidade antiga poderá ser utilizada até 2032 - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Sabe aquele RG antigo, um pouco surrado, mas que você ainda apresenta nas repartições públicas ou na portaria de prédios privados para se identificar? Com a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já sendo realidade em todo o país, aquele documento que você ainda carrega está com os dias contados.

Segundo o governo federal, a mudança para a nova CIN visa unificar a identificação do cidadão, estabelecendo o CPF como número único de registro. Além disso, eleva o nível de segurança pública com recursos modernos, como o QR Code, que permite a validação rápida da autenticidade e ajuda a coibir fraudes e falsificações.

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Qual o motivo da mudança?

A nova CIN tem como principal foco a integração. Antigamente, era possível que uma pessoa tivesse números de RG diferentes em cada estado do país. Com a CIN, essa fragmentação acaba.

Agora, o objetivo do Governo Federal é facilitar o acesso a serviços públicos e garantir que o sistema de segurança seja o mesmo, permitindo que as informações fluam em tempo real entre os órgãos de segurança e assistência social, reduzindo custos e eliminando a burocracia que antes travava o acesso a diversos benefícios e serviços estatais.

Preciso correr já para o posto de atendimento?

Antes de entrar em desespero e correr para agendar a emissão da CIN, um aviso: de acordo com o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o RG antigo continuará sendo aceito em todo o território nacional até o dia 28 de fevereiro de 2032.

Como faço para solicitar a nova CIN?

Também segundo o governo federal, o processo de transição do antigo RG para a nova CIN será gradual para evitar sobrecarga nos postos de atendimento.

No entanto, se você não quer esperar até 2032 e já ficar atualizado, veja como se organizar:

Agendamento: deve ser realizado obrigatoriamente pela internet, nos canais oficiais. No caso da Bahia, uma opção é por meio do site gov.ba

Emissão: o atendimento e a coleta de biometria são realizados de forma presencial.

Custo: a primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita para todos os cidadãos. No caso de perda ou renovação por mau uso, a segunda via terá custo.

No dia marcado, esteja com a sua certidão de nascimento ou de casamento em mãos para dar início ao processo da troca do RG antigo para a nova CIN.