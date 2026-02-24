Nova Identidade: veja como solicitar pelo aplicativo sem sair de casa

Siga o A TARDE no Google

Documento passa a usar CPF como número único - Foto: Polícia Científica de Santa Catarina / Reprodução

A emissão da nova Carteira de Identidade ganhou um formato mais moderno e digital. O documento agora adota o CPF como número único de identificação e pode ter a solicitação iniciada pelo aplicativo oficial do governo, sem que o cidadão precise enfrentar filas logo na primeira etapa.

A mudança faz parte do processo de digitalização dos serviços públicos e promete mais agilidade, segurança jurídica e menos burocracia na hora de emitir o documento.

CPF como número único: o que muda na prática?

A principal alteração está na unificação do CPF como identificador oficial da nova Carteira de Identidade. A medida reduz divergências cadastrais entre diferentes órgãos públicos e fortalece o controle contra fraudes e duplicidades.

Com a padronização nacional, o documento passa a ter reconhecimento em todo o território brasileiro, além de facilitar validações em contratos, cadastros e procedimentos administrativos.

Entre os principais efeitos da mudança estão:

Maior confiabilidade na identificação civil

Integração automática com bases da Receita Federal e demais órgãos

Simplificação na comprovação de identidade em atos formais

Padronização do documento em âmbito nacional

Como pedir a nova identidade pelo aplicativo?

O pedido pode ser iniciado pelo aplicativo oficial que reúne os serviços digitais do governo federal. A plataforma funciona dentro das normas de proteção de dados pessoais e assegura validade jurídica às solicitações feitas online.

Embora o processo seja digital, ele segue regras administrativas que garantem a mesma eficácia legal da emissão presencial.

De forma objetiva, o procedimento inclui:

Cadastro ou atualização de dados no aplicativo governamental

Conferência das informações vinculadas ao CPF

Agendamento eletrônico para coleta biométrica, quando necessário

Acompanhamento do andamento do pedido pela própria plataforma

É possível fazer tudo sem sair de casa?

Apesar do avanço digital, o comparecimento presencial ainda pode ser exigido em casos de coleta de biometria ou checagem de documentos. O que muda é que boa parte das etapas burocráticas é resolvida antes, reduzindo filas e deslocamentos desnecessários.

O modelo combina envio prévio de informações com agendamento de data e horário, tornando o atendimento mais organizado e eficiente.

Direitos e cuidados ao solicitar online

Mesmo com o pedido feito pela internet, o cidadão mantém todos os direitos previstos em lei, incluindo a gratuidade da primeira via do documento.

A proteção das informações pessoais também é garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras sobre uso e compartilhamento de dados.

Especialistas recomendam atenção redobrada para evitar golpes. É essencial utilizar apenas o aplicativo oficial do governo e conferir a autenticidade do ambiente digital antes de inserir qualquer informação.