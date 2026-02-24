BRASIL
Nova Identidade: veja como solicitar pelo aplicativo sem sair de casa
Documento passa a usar CPF como número único e pode ter pedido iniciado de forma digital
Por Iarla Queiroz
A emissão da nova Carteira de Identidade ganhou um formato mais moderno e digital. O documento agora adota o CPF como número único de identificação e pode ter a solicitação iniciada pelo aplicativo oficial do governo, sem que o cidadão precise enfrentar filas logo na primeira etapa.
A mudança faz parte do processo de digitalização dos serviços públicos e promete mais agilidade, segurança jurídica e menos burocracia na hora de emitir o documento.
CPF como número único: o que muda na prática?
A principal alteração está na unificação do CPF como identificador oficial da nova Carteira de Identidade. A medida reduz divergências cadastrais entre diferentes órgãos públicos e fortalece o controle contra fraudes e duplicidades.
Com a padronização nacional, o documento passa a ter reconhecimento em todo o território brasileiro, além de facilitar validações em contratos, cadastros e procedimentos administrativos.
Entre os principais efeitos da mudança estão:
- Maior confiabilidade na identificação civil
- Integração automática com bases da Receita Federal e demais órgãos
- Simplificação na comprovação de identidade em atos formais
- Padronização do documento em âmbito nacional
Como pedir a nova identidade pelo aplicativo?
O pedido pode ser iniciado pelo aplicativo oficial que reúne os serviços digitais do governo federal. A plataforma funciona dentro das normas de proteção de dados pessoais e assegura validade jurídica às solicitações feitas online.
Embora o processo seja digital, ele segue regras administrativas que garantem a mesma eficácia legal da emissão presencial.
De forma objetiva, o procedimento inclui:
- Cadastro ou atualização de dados no aplicativo governamental
- Conferência das informações vinculadas ao CPF
- Agendamento eletrônico para coleta biométrica, quando necessário
- Acompanhamento do andamento do pedido pela própria plataforma
É possível fazer tudo sem sair de casa?
Apesar do avanço digital, o comparecimento presencial ainda pode ser exigido em casos de coleta de biometria ou checagem de documentos. O que muda é que boa parte das etapas burocráticas é resolvida antes, reduzindo filas e deslocamentos desnecessários.
O modelo combina envio prévio de informações com agendamento de data e horário, tornando o atendimento mais organizado e eficiente.
Direitos e cuidados ao solicitar online
Mesmo com o pedido feito pela internet, o cidadão mantém todos os direitos previstos em lei, incluindo a gratuidade da primeira via do documento.
A proteção das informações pessoais também é garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras sobre uso e compartilhamento de dados.
Especialistas recomendam atenção redobrada para evitar golpes. É essencial utilizar apenas o aplicativo oficial do governo e conferir a autenticidade do ambiente digital antes de inserir qualquer informação.
