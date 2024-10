Crânio humano é encontrado por pescador em praia

Ilustração de crânio humano às margens do mar - Foto: Reprodução/Freepik

Um crânio humano foi encontrado por um pescador neste sábado, 21, em uma praia de Tijucas, na Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Militar, o crânio teria sido trazido para a areia pelas ondas do mar, junto com alguns pedaços de madeira. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Segundo o Metrópoles, o homem contou à PM que estava pescando quando viu o crânio na areia. Rapidamente, ligou para o número da emergência, acionou a polícia e retirou o crânio no local. Segundo o relato do pescador, ele temia que a maré subisse e o levasse embora.