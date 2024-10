22/09/2024 às 17:03 • Atualizada em 22/09/2024 às 17:22 - há XX semanas | Autor: Da Redação VIOLÊNCIA Motorista por app desarma e mata criminoso em tentativa de assalto Vítima reagiu a tentativa de assalto em viagem de São Paulo para São Vicente, no litoral paulista

Motorista aceitou corrida no bairro do Jabaquara, em São Paulo com destino ao bairro Catiapoã no litoral paulista - Foto: Reprodução / Google Street View

Um motorista de aplicativo de 34 anos matou um ladrão em reação a uma tentativa de assalto, após tomar a arma dele, na noite de sábado, 21. Outros dois suspeitos que estavam no carro da vítima fugiram. O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. O motorista havia aceitado a corrida com dois passageiros, no bairro Jabaquara, na zona sul de São Paulo, com destino a rua João Batista Robortella, no bairro Catiapoã, na cidade do litoral paulista. Leia mais: >> Com muita comoção, familiares sepultam PM morto em bar >> Au pair é filmada nua por milionário e recebe R$ 15,3 milhões De acordo com a vítima, quando a corrida foi finalizada, um terceiro suspeito se aproximou do carro e anunciou o assalto. Um dos passageiros, que estava no banco traseiro, deu um mata-leão no motorista. A vítima foi colocada no banco traseiro pelos acusados que deram duas coronhadas nele, segundo relato. Em um momento de distração, o motorista tomou a arma de um deles e, depois de luta corporal, e efetuou o disparo que atingiu um dos criminosos.

