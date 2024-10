Au pair é filmada nua por milionário e recebe R$ 15,3 milhões

Mulher conseguiu vitória contra homem que a filmava nua - Foto: Reprodução

Uma mulher teve vitória importante na Justiça contra um milionário após ser filmada nua centenas de vezes. Ela era uma au pair, integrante de programa de intercâmbio cultural e trabalho remunerado em que uma pessoa mora com uma família anfitriã em outro país e foi secretamente filmada pelo empresário.

As filmagens foram feitas na casa em que vivia em Staten Island. Com a vitória, a colombiana deve receber indenização de US$ 2,78 milhões (R$ 15,3 milhões).

Segundo informações do jornal O Globo, o magnata do fast-food de frango Michael Esposito foi quem gravou "centenas" de vídeos em que a colombiana Kelly Andrad aparece nua.

O milionário é dono de três filiais da rede de franquias LaRosa Grill e chegou a tentar arrombar a porta do quarto da au pair, quando ela estava tentando encontrar uma câmera escondida.

O empresário foi preso em 2021 sob a acusação de vigilância ilegal, mas foi liberado pela Justiça, desde que assumisse que iria parar e cumprisse dois anos de liberdade condicional, de acordo com NY Post.

Kelly ficou insatisfeita: "Não é o suficiente para toda a situação pela qual passei nesses três anos. Não é o suficiente. Fiquei com raiva porque o dano que ele me causou é irreversível". Em seguida, ela teve vitória na Justiça.