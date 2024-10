Will Smith e sósia baiano se encontram e gravam vídeo juntos

Sócia, Naio Barreto e Will Smith se encontram no Rock in Rio - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em vinda ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio, o artista Will Smith encontrou Naio Barreto, seu sósia baiano, e gravaram um vídeo dançando juntos ao som de um arrocha, estilo de música popular na Bahia.

O vídeo foi postado pelo ator estadunidense em sua conta oficial no Instagram. Os seguidores estrangeiros demonstraram animação pelo encontro e semelhança entre os dois. Naio usa Inteligência Artificial para realçar semelhança com o cantor.

O encontro entre Naio e o artista, que foi anunciado como atração especial no Festival, aconteceu nesta última quinta-feira, 19. O sósia baiano subiu no palco do Rock in Rio com o artista, vestido de Will Smith em 'Um Maluco no Pedaço', seriado estrelado por Will.

“No palco com o maior! Conseguimos. Preciso ir pra casa chorar”, disse o influenciador Naio, comovido.