Policial que estava preso por matar adolescente é achado morto em cela

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O escrivão da Polícia Civil de Goiás, Josimar Pereita Batista, de 51 anos, foi encontrado morto na cela onde estava preso, no sábado, 21. O policial estava custodiado por suspeita de assassinar por estrangulamento o adolescente Talisson Ferreira dos santos, de 13 anos, na cidade goiana de Silvânia. O crime ocorreu em 8 de setembro.

A Polícia Civil de Goiás informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria da corporação.



No despacho da juíza que decretou a prisão preventiva do policial, ela destacou que o possível motivo do crime cometido pelo escrivão foi apontado no depoimento do irmão do suspeito. Segundo ele, Josimar estaria abalado emocionalmente depois que foi vítima de um furto e não aceitava ter tido os bens subtraídos.



Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte do policial.