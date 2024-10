"Fracasso coletivo": diz Lula sobre ações acordadas pela ONU

Lula propôs reestruturação de órgãos multilaterias para atender demandas dos países em desenvolvimento - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que “as ações atuais de combate ao aquecimento global são insuficientes para manter o planeta seguro”. A fala aconteceu durante discurso na Cúpula do Futuro da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, neste domingo, 22.

O presidente comentou ainda sobre o atual ritmo de implementação das metas de desenvolvimento sustentável acordadas pela ONU que caminha para ser um fracasso coletivo. “Apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo", disse Lula sobre a demora na execução das 17 metas para promover a sustentabilidade, erradicar a pobreza e proteger o planeta até o final da década.

Em breve discurso, o presidente foi o primeiro a discursar na 79ª Assembléia da ONU e ressaltou os compromissos dos governos em áreas como clima, inteligência artificial e governança global, em iniciativa lançada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, para tratar desses assuntos.

Em sua proposta, Lula argumentou a favor da reestruturação dos principais órgãos multilaterais atuais, para que estes reconheçam a importância do Sul Global, termo informal utilizado para designar as nações em desenvolvimento. A partir da reformulação do sistema ONU e das instituições financeiras internacionais, para atender as demandas dos países em desenvolvimento.

"As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e as necessidades do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com seu atual peso político, econômico e demográfico", apontou o presidente.

Um dos principais objetivos da Cúpula do Futuro é fortalecer o multilateralismo em um momento de questionamentos sobre a relevância da ONU, devido a crises geopolíticas como as guerras na Europa Oriental e no Oriente Médio. Contudo, a efetividade do Pacto para o Futuro é cercada de desconfiança, já que as potências permanentes do Conselho de Segurança estão representadas por ministros, e não por governantes.