Rui descarta Presidência em 2026: “Sou potencial candidato ao Senado”

Rui acredita que Lula vai para a reeleição - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou ser candidato à Presidência da República em 2026. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-governador da Bahia indicou que tem outros planos para as eleições daqui a dois anos.

“Sou potencial candidato, se o presidente assim entender, a senador da Bahia. É o que eu sou hoje”, disse.

O ministro acredita que Lula deve tentar a reeleição e descartou a possibilidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser o nome do PT na disputa.

“Acho que o potencial candidato em 2026 é Lula. Não devemos discutir a sucessão de quem está no cargo. Quando isso ocorre, antecipa o fim do mandato daquela pessoa. Na Câmara, quando se antecipa a discussão da sucessão, acelera o esvaziamento da caneta de quem está no cargo. Na política, vale muito a expectativa de poder. Quanto mais próximo fica do meio para o fim do mandato, mais vale a expectativa de poder do que o próprio poder”, destacou.