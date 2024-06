Cravinhos, Rugai e Lindemberg: presos ganham 'saidinha' temporária

- Foto: Divulgação | Reprodução

Quase 3500 detentos do regime semiaberto das unidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, deixaram suas celas e as instalações do presídio na manhã desta terça-feira, 11, para cumprir a segunda 'saidinha' de 2024. Ao todo, 3.479 presos estão na lista dos beneficiados.

Entre eles, estão detentos estão caso de grande repercussão, como Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves. Os presos devem retornar até às 18h do dia 17 de junho.

No último dia 28 de maio, o Congresso derrubou vetos do presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva (PT) à proposta que acaba com a saída temporária dos presos em datas comemorativas. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a segunda saidinha do ano. No entanto, as ainda não se sabe se as 'saidinhas' do segundo semestre serão mantidas.

Casos

Lindemberg Alves foi condenado, em 2013, a 39 anos de reclusão. Ele manteve em cárcere privado e matou a ex-namorada Eloá Pimentel. Na ocasião, ele invadiu o apartamento e manteve Eloá, sua amiga Nayara Rodrigues e outros dois colegas de escola delas, como reféns. O episódio terminou com a jovem baleada e morta.

Gil Rugai foi condenado, em 2013, a mais de 33 anos de prisão. Rugai foi preso após ser acusado pela morte do pai e da madrasta, em 28 de março de 2004.

Cristian Cravinhos foi condenado, em 2006, a 38 anos. ele foi preso após participar da morte do casal Richthofen, em 2002.