Criança acerta números da Mega-Sena, mas pais esquecem de pagar aposta

A criança chegou a guardar o bilhete com as seis dezenas marcadas - Foto: Divulgação

Uma criança de 11 anos do interior de Alagoas acertou os seis números do último sorteio da Mega-Sena, porém os pais esqueceram de registrar a aposta. Os números sorteados foram: 16 – 20 – 30 – 34 – 37 – 45.

“Ela tocou nesse assunto comigo dizendo: ‘Pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘Me lembre e me dê esse jogo’. Só que com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, conta o homem.

O pai, que é dono de um lava-jato, conta que na última semana a filha havia avisado a ele e à mãe dela, que é dona de casa, que faria o jogo para que um deles pagasse. A criança chegou a guardar o bilhete com as seis dezenas marcadas.

Ainda segundo o pai da garota, no último domingo. 16, ela lembrou da aposta e foi buscar o bilhete: “Quando a mãe dela pegou o papel, estavam lá, de cara, os seis números. E a minha filha disse: ‘Eu ganhei!’.”

Segundo o pai da criança, a filha entrou em desespero ao se dar conta de que, mesmo tendo acertado os números, eles não teriam direito ao prêmio.



“Essa menina entrou em desespero, entrou em pânico. Ela só fazia gritar e chorar. A gente [pai e a ex-esposa] tentou acalmar ela. Fui conversar com ela, tentar explicar o que tinha acontecido, que não era o nosso momento”, contou o pai da menina. “Como que seria a nossa vida, né? Mas Deus sabe de tudo, e a gente não sabe de nada”, afirma.