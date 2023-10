Criança de nove anos é vítima de injúria racial em escola de MG

Uma criança de nove anos foi alvo de injúria racial dentro da sala de aula da Escola Municipal Oswaldo Veloso, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Segundo o advogado da família da vítima, Aloísio Cesário da Silva, a menina teria sido chamada de "macaca" e de "cabelo de monstro" por colegas de classe.

A Polícia Militar afirma que após o relato das ofensas, o fato foi levado para a direção da escola. O advogado contou também que uma reunião entre a família da criança e a escola foi marcada. “Ao reportar a situação para a professora, ela apenas mandou a menina se sentar. Desta forma, a professora foi omissa”, destaca a defesa. A acusação foi negada pela educadora.

A reunião contou também com a presença de um procurador do município. Após as ofensas racistas, a criança ficou com medo da escola, deixando de frequentar as aulas. Os ataques contra a menina de nove anos seriam recorrentes, de acordo com a mãe da estudante.

Após a ocorrência, foi solicitado um psicólogo, mas a escola ainda não apresentou uma previsão de quando isso irá acontecer.