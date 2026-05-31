BRASIL
Criança é vítima de ataque de tubarão na Praia de Piedade, em Recife
Local possui histórico de ataques do animal
Uma criança de 11 anos foi atacada por um tubarão em Jaboatão dos Guararapes, em Recife (PE), neste domingo, 31. O incidente ocorreu na Praia da Piedade, local com histórico de ataques do animal.
A vítima foi identificada como João Lucas Nemézio, de 11 anos. A criança sofreu mordidas no quadril e na mão esquerda. O ataque aconteceu por volta das 13h40, horário em que o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Em vídeo que circula nas redes sociais, um guarda-vidas aparece transportando o garoto em uma maca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar socorro.
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O menino foi levado inicialmente para o Hospital da Aeronáutica, em Piedade. Em seguida, às 14h48, foi transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.
Na unidade de saúde, João Lucas chegou estável e foi encaminhado ao centro cirúrgico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.
Veja vídeo:
Criança de 11 anos é mordida por tubarão em Praia do Grande Recifehttps://t.co/iXWUEanLVU pic.twitter.com/i3taVqe2dW— Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) May 31, 2026