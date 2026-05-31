Criança é vítima de ataque de tubarão na Praia de Piedade, em Recife

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Uma criança de 11 anos foi atacada por um tubarão em Jaboatão dos Guararapes, em Recife (PE), neste domingo, 31. O incidente ocorreu na Praia da Piedade, local com histórico de ataques do animal.

A vítima foi identificada como João Lucas Nemézio, de 11 anos. A criança sofreu mordidas no quadril e na mão esquerda. O ataque aconteceu por volta das 13h40, horário em que o Corpo de Bombeiros foi acionado.

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Em vídeo que circula nas redes sociais, um guarda-vidas aparece transportando o garoto em uma maca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar socorro.

O menino foi levado inicialmente para o Hospital da Aeronáutica, em Piedade. Em seguida, às 14h48, foi transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

Na unidade de saúde, João Lucas chegou estável e foi encaminhado ao centro cirúrgico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

Veja vídeo: