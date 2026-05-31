Freou no radar e acelerou depois? Novo radar acaba com truque na BR-101

A estratégia de reduzir a velocidade apenas ao passar por um radar pode estar com os dias contados. Um novo sistema de fiscalização que calcula a velocidade média dos veículos ao longo de um trecho da rodovia começou a ser testado na BR-101, no Espírito Santo, e já chamou a atenção nos primeiros dias de funcionamento.

A tecnologia utiliza dois equipamentos instalados em pontos diferentes da estrada para monitorar o tempo gasto pelo motorista entre um radar e outro. A partir desse cálculo, o sistema identifica a velocidade média mantida durante todo o percurso.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o novo radar

Diferentemente dos radares tradicionais, que registram apenas a velocidade em um ponto específico da via, o novo modelo acompanha o deslocamento do veículo ao longo de um trecho monitorado.

O funcionamento é simples: ao passar pelo primeiro equipamento, o horário é registrado. Quando o veículo cruza o segundo ponto de controle, o sistema calcula o tempo percorrido e determina a velocidade média desenvolvida pelo motorista.

A proposta é identificar condutores que desaceleram apenas diante dos radares e voltam a acelerar logo depois.

Motorista foi flagrado com média de 124 km/h



O sistema está sendo testado pela Ecovias Capixaba em um trecho da BR-101 localizado em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.

No local, o limite máximo permitido é de 60 km/h devido à proximidade com uma área de preservação ambiental.

Segundo a concessionária, um dos primeiros casos registrados pelo monitoramento apontou um motorista trafegando com velocidade média de 124 km/h, mais que o dobro do permitido.

De acordo com o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, o condutor não ultrapassou o limite exatamente nos pontos onde os radares estavam instalados, mas manteve uma velocidade elevada durante todo o trajeto.

“Sabemos que hoje as pessoas chegam no radar, diminuem a velocidade, passam pelo radar e aceleram de novo. Então, estamos com um projeto em Sooretama onde são dois radares, que calculam a velocidade média. Só para ter noção, em Sooretama temos 60 km/h, por conta da Reserva. Flagramos um usuário da rodovia que estava a 124 km/h na velocidade média. E ele não ultrapassou a velocidade nos dois radares, mas manteve a média de 124 km/h”, afirmou ao Tempo Novo.

Sistema ainda não gera multas

Apesar de o monitoramento já estar em operação, os dados coletados têm caráter apenas educativo.

Isso porque a legislação brasileira ainda não prevê a aplicação de multas com base no cálculo da velocidade média entre dois pontos de uma rodovia.

Segundo Roberto Amorim, o projeto também busca conscientizar motoristas sobre os riscos provocados pelo excesso de velocidade.

“Hoje não se pode multar, mas acho que isso mostra um pouco essa questão do trânsito e da ética, o cuidado que temos que ter. Não adianta só a fiscalização, temos que ter a noção do impacto que causa na vida dos outros quando eu me coloco em risco e coloco outras pessoas em risco”, completou.

Quanto seria a multa nesse caso?

Se o motorista identificado em Sooretama tivesse sido flagrado por um radar convencional trafegando a 124 km/h em uma via com limite de 60 km/h, a infração seria considerada gravíssima.

Nesse cenário, a penalidade prevista seria multa de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir, já que a velocidade registrada estaria mais de 50% acima do limite permitido.

O que diz a PRF

A Ecovias é responsável pela operação dos equipamentos e pela tecnologia utilizada nos testes.

Já a fiscalização oficial e a aplicação de penalidades continuam sob responsabilidade dos órgãos competentes, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A corporação reforça que, atualmente, não existe previsão legal para emissão de multas com base exclusivamente no sistema de cálculo de velocidade média entre dois pontos da rodovia.