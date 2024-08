Criança encontrada morta em lixeira foi medicada por mãe, diz polícia

Criança teria ingerido 1 grama de clonazepam - Foto: Reprodução

Kerollyn Souza Ferreira, de 9 anos, encontrada morta em uma lixeira na cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, recebeu um sedativo aplicado pela mãe sem prescrição médica. Esse foi foi o depoimento dado por Carla Carolina Abreu Souza à Polícia Civil.

Segundo as investigações, a criança teria ingerido 1 grama de clonazepam. A investigada relatou à polícia que ela e a filha foram dormir momentos depois. A suspeita disse que acordou por volta de 7h, viu que a menina não estava em casa, tomou mais medicamento e voltou a dormir. As informações são do portal G1.

Carla está em prisão temporária desde sábado (10). Ela é suspeita de ser responsável pela circunstância que levou à morte da filha, segundo a Polícia Civil. A causa da morte da criança ainda não foi revelda.

"A investigação já demonstrou que a menina sofria múltiplas violências; que era negligenciada; que pedia comida na vizinhança e pegava alimentos daquele mesmo contêiner onde foi encontrada; que andava mal agasalhada; estava cheia de piolhos; e era medicada de forma inadequada pela mãe, que dizia que a menina surtava", detalhou a Polícia Civil.

O clonazepam pertence a uma família de remédios chamados benzodiazepínicos, que possuem como principais propriedades inibição de várias funções do sistema nervoso. O medicamento é usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.