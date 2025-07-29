Menu
FATALIDADE

Criança morre ao cair do 4º andar de prédio localizado em área nobre

Criança de 10 anos caiu ao passar por uma brecha na tela de proteção

Por Redação

29/07/2025 - 20:36 h
Peritos analisam rede por onde criança passou
Peritos analisam rede por onde criança passou -

Uma criança, de 10 anos, morreu na tarde dessa terça-feira, 29, após cair do 4º andar de um prédio de luxo, na rua Oswaldo Cruz, no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza, no Ceará. Segundo informações preliminares, ela estava na varanda do apartamento, quando teria passado por uma falha na tela de proteção da sacada.

Criança passou por brecha em tela
Criança passou por brecha em tela | Foto: Reprodução Kid Junior/SVM

Testemunhas relataram que ouviram gritos de vizinhos logo após o acidente. A criança, que não teve o sexo e o nome revelados, morreu antes da chegada da equipe médica. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou o fato e disse que ocaso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). "A vítima, uma criança, foi a óbito após uma queda de um apartamento", afirmou o órgão.

Agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, por volta das 16h, e fizeram o levantamento cadavérico. Policiais militares e civis também foram ao imóvel dar início as diligências.

