Crianças são obrigadas a tirarem roupa em escola após sumiço de R$ 65

Estudantes da Escola Municipal Gabriel Justino de Oliveira, localizada no Povoado Carnaíbas, zona rural do Piauí, passaram por uma situação constrangedora. Cerca de 10 alunos, com idades entre 4 e 8 anos, foram obrigados a tirar a roupa após o desaparecimento de R$ 65. O caso ocorreu no dia 11 de setembro e foi denunciado pelos pais das crianças.

De acordo com informações TV Clube, afiliada da Globo no estado, após o sumiço do dinheiro, que pertencia à merendeira da instituição, as servidoras da escola começaram a revistar as bolsas das crianças, em busca do valor extraviado. Como não obtiveram sucesso nessa abordagem inicial, decidiram levar algumas crianças para o banheiro, onde foram obrigadas a retirar suas roupas. Um dos alunos relatou que teve que tirar sua roupa íntima durante a revista.

Em resposta à gravidade do ocorrido, duas professoras e uma zeladora da escola foram afastadas por 60 dias e estão sob investigações administrativa e criminal. As servidoras são suspeitas de exercer pressão indevida sobre os alunos para que se despissem.