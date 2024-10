Homem é preso após agredir filhote de cachorro com sandália

Filhote apresentava sinais de desnutrição - Foto: Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso, na manhã de quarta-feira (18), após ser flagrado agredindo um filhote de cachorro com uma sandália, na Estrada Parque Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo o agressor, a ação foi uma tentativa de “educar” o animal.

Testemunhas registraram o momento da agressão, que ocorreu em plena luz do dia. Nas cenas, o agressor é visto imobilizando a cadela e desferindo golpes com a sandália. Após o ocorrido, protetores de animais foram ao local e acionaram o 17º Batalhão da Polícia Militar. O rapaz tentou justificar sua ação, alegando que o filhote havia o mordido. No entanto, as autoridades o detiveram sob a acusação de maus-tratos.

Ao ser resgatada, a cadela apresentava sinais de desnutrição e estava amarrada com um fio de telefone pelo pescoço. Na delegacia, o homem, que acabou admitindo a agressão, revelou que estava com os filhotes há apenas uma semana, após recebê-los.