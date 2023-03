Crise deve provocar aumento de 10% nos planos de saúde

A crise financeira enfrentada por operadoras de saúde pode fazer os planos ficarem 10% mais caros, segundo o chefe de pesquisas da consultoria Ativa Investimentos. As informações são do Portal Metrópoles.



Um dos principais fatores para a crise e sua consequente possível elevação de preços é a taxa de sinistralidade do setor, que segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), chegou a 85,8% no terceiro trimestre de 2021. Quanto mais próxima a taxa é de 100%, pior é o resultado para as operadoras.

Segundo a diretora da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Vera Valente, a taxa de sinistralidade chegou a 93,2% no ano passado, o que significaria que, a cada R$ 100 de custos das operadoras, cerca de R$ 93,20 fossem destinados ao pagamento de despesas assistenciais.