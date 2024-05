"Cuida da mãe", diz homem para filha antes de enchente no RS | A TARDE

Uma das vítimas da enchente de Caxias do Sul, um dos municípios de Rio Grande do Sul, enviou um áudio para a filha antes de ser levado por rio.

“O meu medo é se comer a terra por baixo, daí já era, pode rezar, reza por mim, o rio está está subindo, só sobe. Cuida da mãe também tá?”, diz o homem em áudio que foi divulgado nas redes sociais.

O estado do RS está em alerta e calamidade pública. Nos últimos dias, a situação se agravou em Caxias do Sul, um dos rios que percorre a região submergiu e invadiu casas. O número de mortos já soma 136 no RS.

