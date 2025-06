CV esquarteja rival e deixa bilhete macabro: "destino do PCC é esse"

Vítima seria membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), está apurando um crime bárbaro ocorrido em Manaus. Um corpo do sexo masculino, esquartejado e embalado em três sacos plásticos, foi encontrado na noite da última segunda-feira, 9, na zona leste da capital. As primeiras informações apontam que o homicídio tem características ligadas à guerra entre facções criminosas.

A vítima seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teria sido executada por membros de uma célula do Comando Vermelho (CV), organização rival que atua na região. Um bilhete encontrado ao lado dos restos mortais continha a mensagem:

“O destino do PCC é esse: CV-AM que impera”, e estava coberto de sangue, reforçando a suspeita de crime com motivação ligada ao domínio territorial do tráfico.

Moradores relataram à polícia que, por volta das 19h, um veículo preto teria parado rapidamente na via, onde os sacos com o corpo foram descartados. Em seguida, os ocupantes do carro fugiram do local.

A área foi isolada após uma denúncia anônima indicar a presença do cadáver. Perto das sacolas, também foi deixado um cartaz com uma frase sobre a rivalidade entre os grupos criminosos, o que reforça a tese de execução por disputa entre facções.