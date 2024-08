Daniel Mastral: O que diz boletim de ocorrência da morte do escritor

O boletim também aponta que foram coletadas imagens de um vídeo que pode ajudar a esclarecer o que houve - Foto: Reproduçaõ | YouTube

Conhecido por se considerar ex-satanista, o escritor Marcelo Ferreira, mais conhecido sob o pseudônimo Daniel Mastral, foi encontrado morto na noite deste domingo, 4, na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado pela guarda municipal da cidade por volta das 18h26.

O documento, obtido pelo CNN, aponta que junto ao corpo do escritor foram encontrados ainda o carro de Daniel, um Tiggo modelo 2020, um celular, uma pochete que estava dentro do carro e dez projéteis, sendo um já deflagrado e os outros nove intactos. Um revólver Taurus calibre 357 também foi recolhido pela polícia.



Ao chegar no local, os guardas municipais encontraram o corpo do escritor ao lado do carro, próximo a uma árvore de uma área residencial arborizada, em uma região conhecida como Aldeia da Serra, onde há residências de alto padrão.

Os policiais foram até o local depois do acionamento da ocorrência, que foi feita pela guarda civil às 21h26. A área foi isolada. O boletim de ocorrência foi concluído às 00h32 da segunda-feira, 5.

O boletim também aponta que foram coletadas imagens de um vídeo que pode ajudar a esclarecer o que houve. O carro também passou por perícia e foi recolhido. o corpo de Daniel foi examinado pelo IML. A polícia deve investigar o caso para entender o que pode ter motivado a morte do escritor