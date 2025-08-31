Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTAS TEMPERATURAS

De derreter! Setembro deve iniciar com onda de calor de até 40ºC

O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor

Redação

Por Redação

31/08/2025 - 18:12 h
O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor
O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor -

O início de setembro está prometendo altas temperaturas que podem chegar até 40ºC. As informações são do ClimaTempo.

Nos próximos dias, as ondas de calor com essa magnitude poderão ser observadas em locais como o Centro-Oeste, Pará, Tocantins e no interior do Nordeste.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A região Sudeste também deve contar com altas temperaturas, mas que podem chegar a 34°C e 37°C em áreas do oeste e norte de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

Leia Também:

EUA contra o mundo? País restringe dados meteorológicos de satélites
Turquia atinge 50 °C e população vive à base de ar-condicionado
As quatro estações do ano mudaram? Veja o que diz a ciência

Já o Paraná deve sentir a elevação na primeira semana de setembro, podendo alcançar 36°C em áreas do noroeste do estado. Em São Paulo, os termômetros podem passar dos 30ºC a partir da quarta-feira.

Com tempo seco e sol forte, a umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 21% e 30% em áreas do Centro-Oeste, interior do Nordeste, Tocantins e Paraná, podendo ficar abaixo dos 20% em alguns pontos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Climatempo previsão setembro temperatura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x