De derreter! Setembro deve iniciar com onda de calor de até 40ºC
O interior do Nordeste é uma das regiões que deve contar com as ondas de calor
O início de setembro está prometendo altas temperaturas que podem chegar até 40ºC. As informações são do ClimaTempo.
Nos próximos dias, as ondas de calor com essa magnitude poderão ser observadas em locais como o Centro-Oeste, Pará, Tocantins e no interior do Nordeste.
A região Sudeste também deve contar com altas temperaturas, mas que podem chegar a 34°C e 37°C em áreas do oeste e norte de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.
Já o Paraná deve sentir a elevação na primeira semana de setembro, podendo alcançar 36°C em áreas do noroeste do estado. Em São Paulo, os termômetros podem passar dos 30ºC a partir da quarta-feira.
Com tempo seco e sol forte, a umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 21% e 30% em áreas do Centro-Oeste, interior do Nordeste, Tocantins e Paraná, podendo ficar abaixo dos 20% em alguns pontos.
