“Decisão injusta”, desabafa servidora do Itamaraty exonerada por banca

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“Decisão injusta”. Esse é o posicionamento da internacionalista Flávia Medeiros, de 29 anos, exonerada do cargo de oficial de chancelaria do Itamaraty após uma comissão de heteroidentificação contestar sua autodeclaração racial como mulher parda em um concurso público.

A demissão foi assinada pelo secretário substituto de Gestão Administrativa do Itamaraty, Guilherme José Roeder Friaça, na última quinta-feira, 21, e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte.

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“Fui exonerada menos de dois meses depois de tomar posse porque a banca de heteroidentificação me considerou uma pessoa de pele clara, cabelos lisos e traços finos. Isso é algo completamente em desacordo com a realidade”, desabafou Flávia em relato publicado nas redes sociais.

A internacionalista, que entrou na Justiça para tentar reverter a decisão, disse ainda viver um momento de insegurança financeira.

“Tenho insegurança quanto ao futuro. Não sei quando meu recurso será julgado. Me mudei de Vitória para Brasília, fiz inúmeros compromissos financeiros e hoje não tenho emprego por causa dessa decisão injusta”, afirmou.

Confira o relato completo:

Veja a cronologia do caso:

2023 : Flávia Medeiros se inscreve no concurso para oficial de chancelaria do Itamaraty pelo sistema de cotas raciais, com autodeclaração como mulher parda;

: Flávia Medeiros se inscreve no concurso para oficial de chancelaria do Itamaraty pelo sistema de cotas raciais, com autodeclaração como mulher parda; 2024 : A banca de heteroidentificação do Cebraspe rejeita a autodeclaração racial da candidata.

Após a reprovação, Flávia apresenta recurso administrativo, mas o pedido é negado pela organizadora do concurso.

Em seguida, ela aciona a Justiça Federal. Em primeira instância, consegue uma liminar favorável, que aponta inconsistências nos critérios adotados pela banca e autoriza a continuidade dela no processo seletivo;