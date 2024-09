Deixar o celular carregar até 100% estraga a bateria?

O ideal é carregar a bateria do celular apenas até os 80%, segundo especialista - Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Carregar o celular até 100% pode prejudicar a vida útil da bateria, embora esse dano ocorra de forma sutil e gradual, diferente do que se considera "viciar" a bateria. As baterias modernas possuem um mecanismo de proteção que limita a entrada de energia após 80% de carga, o que pode causar "estresse" ao dispositivo ao forçá-lo a receber carga enquanto já está quase cheio.

Esse estresse, se ocorrer frequentemente, pode reduzir a capacidade da bateria, fazendo com que demore mais para carregar e descarregue mais rapidamente. O especialista Kim Rieffel recomenda carregar a bateria apenas até 80% para preservar sua saúde.

"No dia a dia, para proteger a bateria, vale a pena trocar o carregamento durante a madrugada por cargas pontuais ao longo do dia", orienta Rieffel.

Ao G1, o especialista explicou que "viciar" a bateria corresponde a um cenário mais drástico e que acontecia mais rápido do que o dano provocado pelo excesso de carga atualmente. As baterias que podiam "viciar" eram de uma geração passada, do tipo Níquel-Cádmio, muito usado nos celulares há 10 anos.

"Nessa época, elas eram mais sensíveis ao carregamento e, com o excesso de carga, rapidamente começavam a ter um desempenho pior", descreve o especialista.

Hoje, a maioria dos celulares usa baterias de íon de lítio, que são mais resistentes a esse tipo de exposição. Assim, falar que as novas baterias "viciam" seria um exagero, segundo Rieffel.