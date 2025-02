Deputado do PL é suspeito de sexo com menino; crime foi gravado

Deputado Professor Alcides - Foto: Divulgação / Câmara dos Deputados

O deputado federal Professor Alcides (PL-GO) é suspeito de manter relações sexuais com um adolescente de 16 anos, que alega que o 'caso' começou quando tinha 13. Um homem com as mesmas características físicas do parlamentar foi filmado cometendo o crime.

Segundo o portal Metrópoles, a Polícia Civil de Goiás tem inquérito em andamento contra dois seguranças do congressista, presos sob suspeita de invadir a casa do adolescente e ameaçar a família do jovem para apagar vestígios de contato com o político.

A defesa do bolsonarista alega ser vítima de "homofobia", nega envolvimento de Alcides com o rapaz e diz suspeitar de uso de Inteligência Artificial (IA) na produção do material.

De acordo com o inquérito, o crime que levou à investigação aconteceu em 12 de janeiro de 2024 em Aparecida de Goiânia, cidade que fica na Região Metropolitana de Goiânia. Nesse mesmo dia, o garoto e sua mãe procuraram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do município. A denúncia foi por “roubo majorado” praticado por três pessoas, com utilização de arma de fogo, e roubo de dois celulares do jovem.

A vítima alega que o deputado prometia dinheiro para os jovens, além da oportunidade dos garotos serem jogadores de futebol. Outros adolescentes também seriam alvo do parlamentar.

Advogado de Alcides nega

A equipe do parlamentar, por meio do advogado Pedro Paulo de Medeiros, negou qualquer envolvimento do congressista com o menor.

Confira a nota da defesa, na íntegra:

“Em nome do deputado federal Alcides Ribeiro Filho, venho esclarecer que as acusações que têm sido divulgadas são absolutamente falsas, construídas a partir de mentiras e distorções que não correspondem à realidade.

O deputado não possui qualquer envolvimento ou conhecimento sobre os fatos mencionados, que são criações desprovidas de verdade. Trata-se de uma perseguição política que, além de evidenciar um caso de homofobia, envolve uma tentativa de extorsão criminosa para atacar sua reputação.

Foi denunciado às Autoridades competentes o uso de imagens falsas, concebidas a partir de montagens e, provavelmente, Inteligência Artificial, com a finalidade de atingir a honra do deputado Professor Alcides, de forma vil e criminosa.

Informo que todas as medidas legais cabíveis estão sendo adotadas para responsabilizar os envolvidos nessa tentativa de descredibilização e ofensa à sua honra.”