Descarga elétrica: adolescente mexe no celular após banho e morre

Simone de Cássia Galdino tinha 15 anos - Foto: Reprodução internet

Simone de Cássia Galdino, que tinha 15 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, quando, ainda molhada, foi retirar o celular da tomada após o banho. O caso aconteceu na última sexta, 11, no município de Riacho de Santo Antônio, na Paraíba.

Segundo informações da Polícia Civil, após sofrer a descarga elétrica, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, dentro de casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Médicos do Samu chegaram a prestar os primeiros socorros à vítima, mas sem sucesso.

A prefeitura de Riacho de Santo Antônio, no mesmo dia, emitiu nota de pesar e cancelou as aulas da rede municipal e um campeonato de futsal que aconteceria no mesmo dia.

Confira dicas de segurança

A Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) alerta sobre cuidados ao carregar a bateria do celular. Especialistas afirmam que, embora casos com vítimas fatais sejam raros, acidentes como choques e incêndios podem ocorrer. Os motivos principais são falhas na instalação elétrica e “gambiarras”, além de mau uso do carregador.