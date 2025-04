Descubra como comer chocolate na Páscoa sem engordar

É importante fazer boas escolhas e manter o equilíbrio - Foto: Freepik

O feriado da Páscoa se aproxima e com ele vem uma preocupação que atinge milhares de brasileiros: o ganho de peso. A verdade é que a preocupação é válida, uma vez que o consumo exagerado de açúcar está ligado ao aumento de gordura corporal. No entanto, de acordo com a nutricionista Priscilla Lima, existem maneiras de comer chocolate sem prejudicar a saúde e a forma física, basta fazer boas escolhas e manter o equilíbrio.

Como consumir de maneira saudável?

Segundo a especialista, uma boa maneira de comer chocolate neste período é dividir em pequenas quantidades. "A pessoa consegue matar a vontade do chocolate em menores porções, fracionar ao longo dos dias também é uma excelente opção, 20g por dia de chocolate em uma rotina equilibrada e saudável não fazem mal", indica.

Priscilla também conta que uma forma de consumir o chocolate sem engordar é inserindo ele depois do almoço, para não elevar o açúcar no sangue tão rápido. "Fazer uma refeição antes vai ajudar a comer menos chocolate. Também deve-se observar o rótulo: quanto menos ingredientes no chocolate, melhor ele é para saúde, quanto mais simples melhor".

Chocolates ideais para quem está em processo de emagrecimento

De acordo com Priscilla, os chocolates ideais são os meio amargo de 70% ou 100% cacau para aqueles que já estão habituados ao sabor acentuado do cacau. "Hoje em dia também encontramos opções sem açúcar, opções veganas, o que ajudam bastante na manutenção do resultado durante a fase de emagrecimento", revela.

Chocolate diet funciona?

A especialista explica que apesar do chocolate diet sem ser açúcar, geralmente tem mais gordura para compensar o sabor. "Ele é mais indicado para o público diabético, não necessariamente para quem deseja emagrecer. Sendo uma boa opção sim para consumo".

Como lidar com a compulsão alimentar neste período?

Em casos de compulsão alimentar, a nutricionista afirma que dá pra lidar com a situação com carinho e estratégia, sem precisar cortar tudo ou se culpar. "O ideal é durante todo o ano cuidar dessa necessidade, que indica muitas vezes carências nutricionais também. Porcionar a quantidade de chocolate ajuda na compulsão, pois não restringe totalmente o chocolate durante a Páscoa. O que evita o efeito rebote. Comer com atenção plena também é uma orientação importante".