Desmatamento na Amazônia atinge a menor taxa dos últimos 6 anos | A TARDE

O índice de desmatamente na Amazônia Legal (área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de nove estados) no primeiro bimestre de 2024 foi o menor nos últimos seis anos, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgados nesta segunda-feira, 18.

Neste bimestre foram derrubados 196 km², uma área correspondente ao tamanho da cidade de Salvador. No entanto, essa foi a menor taxa em seis anos. Como comparação, no mesmo período do ano passado foram derrubados 523 km² de floresta no bioma, área que equivale ao tamanho de Brasília.

A queda, no entanto, ainda não torna os índices de desmatamento menores do que os registrados na última década, ainda ultrapassando os níveis registrados nos mesmos meses entre 2008 e 2017, com exceção de 2015. Durante esse período, a derrubada de florestas permaneceu abaixo de 150 km² em todos os anos, conforme o Imazon.

"Esses dados mostram que ainda temos um grande desafio pela frente. Atingir a meta de desmatamento zero prometida para 2030 é extremamente necessário para combater as mudanças climáticas. Para isso, uma das prioridades do governo deve ser agilizar os processos em andamento de demarcação de terras indígenas e quilombolas e de criação de unidades de conservação, pois são esses os territórios que historicamente apresentam menor desmatamento na Amazônia", avaliou Larrisa Amorim, pesquisadora do Imazon.