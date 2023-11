Desmatamento na Mata Atlântica tem queda de 59% em 2023 | A TARDE

Bioma que se estende do litoral do Rio Grande do Norte ao litoral do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica registrou queda em desmatamento de 59% entre janeiro e agosto de 2022 e entre o mesmo período em 2023.



Nos oito primeiros meses do ano passado, foram desmatados 22.240 hectares. Já nos primeiros oito meses do atual ano, o desmatamento atingiu 9.216 hectares.

As informações são do boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica, que são resultado de parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica, a Arcplan e o MapBiomas.

