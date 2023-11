Desmatamento no Cerrado tem alta de 60,5% em setembro | A TARDE

O desmatamento no Cerrado teve alta de 60,5%, em setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado (SAD Cerrado), vinculado ao Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 19.

Em setembro deste ano, foram destruídos 83 mil hectares de vegetação nativa, contra 32 mil hectares registrados no mesmo período de 2022. O desmatamento nesse mês representou ainda um crescimento de 242% em relação ao índice de devastação florestal verificado no mesmo mês em 2021.

O maior índice de área desmatada foi detectado no Matopiba, fronteira agrícola composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em setembro, a região destruiu 62,2 mil hectares de reserva nativa, aproximadamente 75% de tudo o que foi perdido no Cerrado.

A Bahia lidera o ranking de estados com o maior índice de alta no desmatamento. De acordo com o SAD Cerrado, foram derrubados 13,3 mil hectares, 121% a mais do que em setembro de 2022. Na sequência, aparece o Piauí, com alta de 116%, e o Tocantins, com crescimento de 81% de área desmatada.

Entre janeiro e setembro, foram devastados 742 mil hectares de reserva nativa, uma área seis vezes maior do que a cidade do Rio de Janeiro, um aumento de 20,6% em relação aos primeiros nove meses de 2022.

Além do Matopiba, o desmatamento cresceu em Minas Gerais. O estado registrou 5,3 mil hectares derrubados em setembro deste ano, aumento de 140% em relação ao mesmo período do ano passado.