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ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

Detentora da Brastemp e Consul fecha fábrica e traz produção para o Brasil

Segundo a empresa, a decisão fazia parte de “um processo global de revisão da estrutura produtiva”

Edvaldo Sales
Por

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Segundo a empresa, a decisão fazia parte de “um processo global de revisão da estrutura produtiva”
Segundo a empresa, a decisão fazia parte de “um processo global de revisão da estrutura produtiva” -

Responsável pelas marcas Consul, Brastemp e KitchenAid, a Whirlpool confirmou a transferência da produção que era realizada em sua antiga fábrica em Pilar, na Argentina, para a unidade de Rio Claro, em São Paulo. A confirmação aconteceu na segunda-feira, 20.

O movimento já havia sido sinalizado em novembro do ano passado, quando a companhia anunciou o encerramento das atividades na planta argentina.

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Segundo a empresa, a decisão fazia parte de “um processo global de revisão da estrutura produtiva, visando a eficiência operacional e a alocação responsável de recursos”.

A companhia adquiriu ativos industriais e bens operacionais da Whirlpool Argentina, sua subsidiária no país, para viabilizar a transferência. O valor da operação foi estimado em US$ 36,7 milhões, cerca de R$ 194 milhões.

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A empresa destacou que o processo de internalização e o uso pleno dos equipamentos comprados seguirão um cronograma de transição.

O plano inclui etapas como adaptação e instalação dos maquinários nas fábricas brasileiras escolhidas, além de ajustes operacionais e logísticos necessários para garantir o fornecimento aos mercados atendidos.

Em comunicado divulgado na segunda, a Whirlpool afirmou:

A implementação da internalização e a plena utilização dos ativos adquiridos observarão cronograma de transição, contemplando, entre outras etapas, a adaptação e instalação dos equipamentos nas unidades fabris brasileiras selecionadas e ajustes operacionais e logísticos necessários para a manutenção do abastecimento dos mercados atendidos.

Além disso, a empresa reforçou que a mudança não afeta o abastecimento na Argentina, que continuará sendo atendido por produtos fabricados nas diferentes unidades do grupo, com comercialização e distribuição feitas pela própria Whirlpool Argentina.

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Tags:

Argentina brasil eletrodomésticos

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