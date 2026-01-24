Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Gigante financeira nega falência e reafirma liderança no mercado

"Somos a maior instituição financeira privada", diz a empresa

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

24/01/2026 - 21:31 h
Nubank
Nubank -

O Nubank emitiu um comunicado em meio aos rumores de falência do banco digital que viralizaram na internet. Os boatos surgem após a liquidação do Will Bank, ligado ao Grupo Master, na última quarta-feira, 21, decretada pelo Banco Central.

Indo na contramão dos burburinhos, o banco digital afirmou ser a “maior instituição financeira privada do Brasil” e considerou as publicações que vem ganhando forças nas redes como “mentirosas”.

"A gente vira e mexe se depara com posts mentirosos, fake news ou chamadas apelativas que questionam: "o Nubank vai falir?", "O Nubank está falindo?", "o Nubank vai sair do Brasil?" ou "Banco Nubank faliu?". A resposta para todas essas perguntas é não. Somos a maior instituição financeira privada do Brasil em número de clientes e uma das instituições com o menor número de reclamações", afirma.

Nubank ultrapassa Bradesco e se torna segunda maior do Brasil

O banco digital, por sua vez, alcançou a marca de 112 milhões de clientes neste ano, ultrapassando a financeira Bradesco e tornando-se a segunda maior do país.

Com isso, o “roxinho”, como também é conhecido, fica atrás apenas da Caixa Econômica Federal, que lidera o ranking com 158,1 milhões de contas ativas.

Liquidação do Will Bank

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, a Will Bank. A medida foi assinada na quarta-feira, 21, pelo presidente Gabriel Galípolo, tem como fundamento o “comprometimento da situação econômico-financeira".

A decisão da autarquia financeira foi tomada após a empresa não fazer os pagamentos devidos à operadora do cartão de crédito Mastercard.

Will Bank é o banco digital do Grupo Master e estava desde novembro de 2025 sob regime de administração especial temporária.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

