Detentos de Mossoró que foram recapturados retornam à prisão federal | A TARDE

A dupla de detentos que ficou por quase dois meses foragida retornou para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles foram localizados e presos, na última quinta-feira, 4, pelas equipes da Polícia Federal (PF).

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram flagrados enquanto viajavam em um comboio de três carros com outros quatro homens. Eles foram recapturados na rodovia BR-222, no município de Marabá, no estado do Pará.

Já os demais indivíduos que estavam com a dupla, suspeitos de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho (CV), continuam no território paraense.

Segundo a PF, Deibson e Rogério são nascidos no Acre e seriam pistoleiros da CV. Eles participaram de uma rebelião em outro presídio de segurança máxima antes da primeira transferência para Mossoró, em setembro de 2023.

De volta à unidade prosional, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça estão em celas afetadas, com vigilância ampliada. Antes disso, o juiz federal Walter Nunes comandou a audiência de custódia da dupla, no próprio presídio.