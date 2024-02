Detentos que fugiram da penitenciária de Mossoró são “matadores” do CV | A TARDE

Os dois detentos que fugiram de uma penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, são “matadores” da facção carioca Comando Vermelho (CV). Os dois foram identificados como Deibson Cabral Nascimento, o “Deisinho”, e Rogério da Silva Mendonça, conhecido como “Tatu”. Eles foram os primeiros a conseguir fugir de uma prisão do tipo. As informação são do Metrópoles.

Deisinho e Tatu seriam os responsáveis por executar rivais e faccionados que descumprem normas internas da organização criminosa e integrariam o “tribunal do crime”.

Naturais do Acre, os dois criminosos foram transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró em setembro do ano passado, após se envolverem em uma sangrenta rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco (AC).

Deibson foi preso em agosto de 2015, condenado a 81 anos de prisão por assaltos, furtos, roubos homicídio e latrocínio. Já Rogério foi condenado a 74 anos de prisão por conta de uma vasta lista de crimes.

É a primeira vez que detentos conseguem escapar de uma das cinco penitenciárias de segurança máxima do país. Além de acionar a Polícia Federal (PF), o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu o apoio das secretarias da Segurança Pública e da Defesa Social e da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte para localizar os fugitivos.