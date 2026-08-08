Detran pode bloquear CNH em 2026 por pendência no CPF; veja qual

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Motoristas precisam ficar atentos à situação do CPF antes de procurar o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para realizar serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026.

Uma pendência ativa no Cadastro de Pessoas Físicas pode impedir procedimentos como renovação da carteira, alteração de categoria e emissão de segunda via. A restrição ocorre a partir da integração de dados entre a Receita Federal e os Detrans.

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Qual problema no CPF pode bloquear a CNH?

A restrição não está necessariamente relacionada a multas ou ao acúmulo de pontos por infrações de trânsito. O impedimento pode ocorrer por questões cadastrais, fiscais ou até por determinação judicial.

Entre as situações que podem afetar os serviços de habilitação estão:

CPF pendente de regularização: situação que pode ocorrer quando o contribuinte deixa de entregar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) em anos anteriores;

situação que pode ocorrer quando o contribuinte deixa de entregar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) em anos anteriores; CPF suspenso ou cancelado: pode acontecer quando existem informações incorretas ou incompletas no cadastro da Receita Federal, como divergências no nome, data de nascimento ou nome da mãe em relação aos dados registrados no Detran;

pode acontecer quando existem informações incorretas ou incompletas no cadastro da Receita Federal, como divergências no nome, data de nascimento ou nome da mãe em relação aos dados registrados no Detran; Determinação judicial: decisões da Justiça também podem estabelecer restrições relacionadas a processos, incluindo execuções fiscais.

Como acontece o bloqueio?

A restrição pode ser identificada quando o motorista tenta realizar algum procedimento no Detran, como renovar a habilitação, mudar de categoria ou solicitar uma segunda via.

Durante o atendimento, o sistema consulta automaticamente a situação do CPF. Se alguma irregularidade for encontrada, o pedido pode ficar suspenso até que a pendência seja solucionada.

Enquanto a situação não for regularizada, o motorista fica impedido de atualizar a CNH.

Quem estiver com a carteira vencida há mais de 30 dias e continuar dirigindo comete uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A penalidade prevê:

multa de R$ 293,47;

sete pontos na CNH;

na CNH; retenção do veículo até que um condutor habilitado seja apresentado.

Como saber se o CPF está regular?

O motorista pode consultar gratuitamente a situação cadastral do CPF pela internet, diretamente pelo serviço disponibilizado pela Receita Federal.

Para fazer a consulta, é necessário:

Acessar o serviço “Comprovante de Situação Cadastral no CPF”; Informar o número do CPF e a data de nascimento; Conferir o status a presentado pelo sistema.

O ideal é que a situação apareça como “Regular”.

Caso constem situações como “Pendente de Regularização”, “Suspenso” ou “Cancelado”, o motorista deverá resolver a pendência antes de procurar o Detran para realizar o serviço desejado.

Como regularizar o CPF?

Quem tiver algum procedimento relacionado à CNH interrompido por causa da situação cadastral deve primeiro descobrir qual é o motivo da irregularidade.

A solução pode envolver diferentes procedimentos, como consultar o portal e-CAC da Receita Federal ou o aplicativo do órgão, enviar declarações que estejam atrasadas ou atualizar informações pessoais no cadastro.

Depois da correção, a atualização do CPF no sistema federal costuma ocorrer entre 24 e 72 horas, dependendo do caso.

Com o cadastro novamente na situação “Regular”, o motorista pode retornar ao Detran para tentar dar continuidade ao processo de renovação ou a outro serviço relacionado à habilitação.

Manter os dados pessoais e fiscais atualizados ajuda a evitar bloqueios administrativos e problemas na realização de serviços relacionados à CNH.