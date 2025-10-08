Dia Nacional do Nordestino: entenda o que diz a lei sobre a data

Projeto de Lei aguarda aprovação para tornar o Dia do Nordestino oficial - Foto: Divulgação | Senado Federal

O Brasil celebra o Dia Nacional do Nordestino nesta quarta-feira, 8, a data busca exaltar a força, a cultura e a contribuição do povo nordestino ao país. A data, que ainda não é reconhecida oficialmente, marca o nascimento do poeta, músico e compositor Catulo da Paixão Cearense, o “Poeta do Sertão”.

Segundo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a comemoração dessa data é “imprescindível, haja vista que a região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, com cerca de 54,6 milhões de habitantes”.

Oficialização da data

O Projeto de Lei 2.755/2022, de autoria do senador baiano Angelo Coronel, tramita no Congresso para oficializar o dia do Nordestino em 8 de outubro. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados.

Caso receba a liberação dos deputados, a lei vai seguir para sanção presidencial. Com a possível aprovação, o dia se tornaria feriado nacional;

O autor do projeto, o senador, Angelo Coronel, destaca que a iniciativa é uma forma de valorização e reparação histórica.

“Os nordestinos, apesar das dificuldades e muitas vezes dos preconceitos, mostram resiliência se estabelecendo em várias regiões do país, contribuindo para o desenvolvimento e a diversidade, por isso também se justifica a criação de uma data nacional para celebrarmos o povo e a cultura nordestinos”, afirma o senador.

Antes da proposta federal, a cidade de São Paulo já havia investido em uma data comemorativa para os nordestinos, por meio da lei municipal 14.952, de 2009, que originalmente sería celebrada no dia 8 de outubro.

Porém em 2019 a data foi alterada para o dia 2 de agosto, homenageando o cantor e compositor Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião, que faleceu em 1989.