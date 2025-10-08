Sine completa 50 anos com milhares de vagas de emprego em mutirão

Sine comemora 50 anos nesta quarta-feira, 8. - Foto: Camila Souza | GOVBA

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) comemora 50 anos de sua criação nesta quarta-feira, 8. Para comemorar os anos de serviço prestados aos trabalhadores brasileiros, diversas ações estão programadas para acontecer em todo o Brasil.

Parabenizando os 50 anos do Sine, o Secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavine, divulgou um video em sua redes sociais falando da importância do serviço

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Parabéns ao Sine, parabéns aos 50 anos de uma história de intermediação de mão de obra, de liberação de seguro desemprego e de trabalho em prol daqueles que mais precisam”, salientou o secretário

Magno Lavine ainda destacou a grandeza do Sine. "É o maior serviço de intermediação de mão de obra do Brasil, o Sine está presente em 1.500 postos em todos os estados da Federação."

O secretário ainda parabenizou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do trabalho, Luiz Marinho, pelo crescimento do Sine no cenário nacional. "Parabéns ao Sine, parabéns aos 50 anos, parabéns ao presidente Lula por ter retomado o crescimento da Rede Sine e ao ministro Marinho que está coordenando esse crescimento."

Atividades em comemoração a data

Na sede do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, acontece uma programação especial com várias atividades, iniciando às 10h com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

No evento uma homenagem vai acontecer aos servidores que contribuíram para a trajetória do Sine, além da entrega de 37 medalhas comemorativas. Outra palestra, sobre “Políticas públicas de empregabilidade na era da transformação digital: oportunidades e desafios da Inteligência Artificial no serviço público para o desenvolvimento de competências.” vai acontecer às 14h.

Mutirão de emprego

Em homenagem aos 50 anos do Sine, diversos Feirões de Empregos foram abertos em todo Brasil.

Na Bahia 1.720 vagas estão sendo ofertadas em Salvador e em 22 outras cidades do interior. Dessas vagas, 311 foram destinadas a capital baiana, dessa 111 sendo exclusivas para pessoas com deficiência.

Além das vagas, o Feirão ainda vai oferecer serviços gratuitos de: