Diácono viraliza após 'baldada' de bênção em veículos e pedestres

Vídeo publicado pela paróquia rendeu mais de 1,5 milhão de visualizações - Foto: Reprodução

A tradicional bênção dos veículos, realizada em 25 de julho, data dedicada a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes, viralizou, nesta segunda (19), por causa da celebração diferenciada da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Eldorado (MS).

Um vídeo mostrando a celebração da paróquia mostra, no primeiro momento, o padre Eurico Martins usando um ramo para jogar água benta nos veículos. Em seguida, chega a vez do diácono Leonildo que, empolgado na ação, jogou água dentro dos carros com balde e tudo.

Leia mais:

>>CNU: candidato que não identificou cartão de respostas será eliminado

>>Calendário Bolsa Família 2024: tudo o que você precisa saber

>>CNU: prova reuniu 970 mil candidatos, menos da metade dos inscritos

A benção foi tanta que ninguém se safou. No vídeo, pedestres e motociclistas também receberam a "baldada" do diácono.

Confira o vídeo:

A paróquia compartilhou o vídeo, que rendeu mais de 1,5 milhão de visualizações e milhares de compartilhamentos e comentários.



Por determinação da Diocese de Dourados, a publicação foi retirada das páginas e a paróquia foi proibida de comentar o assunto.