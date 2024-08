Dias dos Pais é feriado? Veja datas de agosto e quem pode folgar

Saiba quais são os feriados em agosto e quem pode folgar - Foto: Reprodução | Freepik

Celebrado no segundo domingo do mês de agosto, o Dia dos Pais não é feriado. Neste ano, a data será celebrada no dia 11 de agosto.

Quais são os feriados em agosto e quem pode folgar?

O mês de agosto tem apenas um feriado municipal no dia 15, mas isso em Belo Horizonte, onde se comemora o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira.

>>> Dia dos Pais 2024 deve movimentar R$ 7,7 bilhões

Datas comemorativas em agosto de 2024

1º de agosto: Dia Nacional do Maracatu; Dia Nacional do Selo

3 de agosto: Dia do Capoeirista

4 de agosto: Dia do Padre

5 de agosto: Dia Nacional da Cerveja; Dia Nacional da Saúde

8 de agosto: Dia Nacional de Controle do Colesterol

9 de agosto: Dia Internacional dos Povos Indígenas

11 de agosto: Dia dos Pais; Dia do Advogado

19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia

22 de agosto: Dia do Folclore

25 de agosto: Dia do Soldado

27 de agosto: Dia Nacional do Psicólogo

29 de agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo

Próximos feriados em 2024



7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

Algumas cidades - 20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).